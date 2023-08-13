Эксклюзив 13 августа 2023, 13:17 МЧС сообщило об угрозе распространения пожара в Раменском МЧС: есть угроза распространения пожара на складе в Раменском пресс-служба прокуратуры Московской области

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В тушении пламени на складе с удобрениями в Раменском задействовали более 70 человек, рассказали «360» в пресс-службе МЧС по Московской области. Там добавили, что существует риск распространения огня на соседние здания.

«К тушению привлечены более 70 человек, 26 единиц техники. Существует угроза распространения пожара на соседний склад. На месте наблюдается сильное задымление, мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК», — уточнили в министерстве.

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Сообщение о пожаре в складском помещении на четвертом километре Донинского шоссе спасатели получили в 11:53. На место происшествия отправили несколько автомобилей. Когда сотрудники МЧС прибыли, огонь уже полыхал на площади 1800 квадратных метров. В горящем здании находились удобрения.

В прокуратуре Московской области заявили, что причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль установление всех обстоятельств пожара в Раменском.