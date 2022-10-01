МЧС сообщило об эвакуации пассажиров с севшего на мель катамарана во Владивостоке | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 07:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МЧС сообщило об эвакуации пассажиров с севшего на мель катамарана во Владивостоке МЧС РФ: началась эвакуация 174 пассажиров с севшего на мель катамарана у острова Русского

Читать 360tv в

Спасатели проводят эвакуацию пассажиров катамарана «Москва», который сел на мель в проливе Старка у острова Русского. Об этом «360» сообщили в МЧС России.

«Сегодня в 04.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в проливе Старка сел на мель пассажирский катамаран „Москва“, выполнявший рейс Владивосток — остров Попова», — сказано в сообщении.

Реклама

Для оказания помощи на место происшествия были направлены два судна МЧС России. Спасатели перевозят людей небольшими группами на острова Русский и Попова.

Реклама

В МЧС уточнили, что всего на борту пассажирского судна находятся 174 пассажира и четыре члена экипажа. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

По предварительным данным, причиной происшествия стал сильный туман.

Ранее сообщалось, что двое мужчин пропали на Камчатке во время рыбалки. Накануне спасатели обнаружили их тела. Мужчины отправились рыбачить 27 сентября. Для этого они использовали резиновую лодку.

0 0 0 0 0 0