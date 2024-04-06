Происшествия 06 апреля 2024, 17:53 МЧС сообщило об эвакуации 1121 жителя Орска МЧС: в Орске из-за прорыва дамбы затопило более 2400 домов Пресс-служба МЧС

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Спасатели сосредоточили силы на сложных участках в Орске. Они продолжили эвакуацию жителей и вывезли из затопленных районов 1121 человека, в том числе 331 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека, указали в МЧС. В пресс-службе добавили, что из-за паводков подтопило более 2400 домов и более трех тысяч придомовых территорий.

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«Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей, но и спасают животных», — добавили в ведомстве.

Для мониторинга специалисты применяют беспилотники, а для спасательных работ и перекачки воды используют различную технику, в том числе комплекс «Шквал».

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал обстановку в Орске. Он назвал ситуацию с подтоплением в старой части города сложной и объявил о планах создать дополнительные пункты временного размещения.