Происшествия 09 января 2024, 10:40 МЧС сообщило о ликвидации заторов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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Возникшие из-за непогоды заторы на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ликвидировали. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России.

Проблемы с движением на дороге возникли 8 января из-за сложных погодных условий и ДТП. На протяжении ночи на трассе работали снегоуборочная техника и экстренные службы.

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«Движение полностью восстановлено», — указали в ведомстве.

МЧС развернуло специальные пункты, в которых водители могли отогреться и зарядить телефоны. Спасатели также оказали автомобилистам помощь, задействуя спецтехнику.

Ранее движение машин временно останавливали на трассе М-11 «Нева». Дорогу перекрыли после массовых ДТП, сотрудники ГИБДД оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей. В одном из столкновений погибли четыре человека, еще 11 получили травмы.

В возникшей из-за аварий пробке стояли 58 фур, которые не могли развернуться. К утру 9 января все большегрузы смогли выехать из затора, движение на трассе полностью восстановилось.