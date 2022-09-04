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04 сентября 2022, 22:22

МЧС сообщило о ликвидации трех очагов природных пожаров в Оренбургской области

МЧС: спасатели ликвидировали три очага природных пожаров в Оренбургской области

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В оренбургской области продолжается борьба с ландшафтными пожарами.  За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать три очага в Гайском городском округе, Акбулакском и Адамовском районах.

Спасатели продолжают работу по тушению двух крупных очагов в пяти муниципальных образованиях региона.

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В тушении пожаров активно работает авиация. Воду сбрасывают четырьмя самолетами Ии-76 МЧС России и Минобороны. Кроме того, работают три вертолета Ми-8. Они произвели 77 сбросов общим объемом 933 тонны.

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На месте пожара действует оперативный штаб под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Александра Зенова.

Борьба с огнем также ведется в Новоорском районе. Там пожарные сняли угрозу населенным пунктам и локализовали природный пожар. Работы по его ликвидации продолжаются.

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера ввели в Оренбуржье.

Лесные пожары

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