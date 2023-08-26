Происшествия 26 августа 2023, 11:52 МЧС сообщило о ликвидации последствий пожара в Нахабине МЧС: пожарные ликвидировали последствия возгорания в Нахабине Пресс-служба МЧС

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Подразделения МЧС ликвидировали последствия пожара в городском округе Красногорск. Об этом сообщил официальный Telegram-канал министерства.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров. Огонь вспыхнул в строительном магазине в Нахабине в районе Волоколамского шоссе.

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Сильное пламя на территории строительного рынка очевидцы заметили вечером 25 августа, пожарные расчеты и скорая помощь выехали на место происшествия в тот же вечер. В тушении огня задействовали около шести пожарных машин.

Очевидцы сообщили, что рядом с магазином не было жилых зданий. Пламя поднималось высоко, пожар занимал большую территорию строительного рынка.

Сотрудники МЧС локализовали огонь, опасности его распространения на соседние здания не было. Прокуратура заявила, что займется установкой всех деталей происшествия.