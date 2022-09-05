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Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

МЧС сообщило о двух погибших при пожаре в квартире в микрорайоне Климовск в Подольске

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Утром 5 сентября в одной из квартир в микрорайоне Климовск городского округа Подольск загорелись вещи. Пожарные потушили огонь. Погибли два человека, сообщил источник «360» в экстренных службах. Информацию подтвердили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Вызов на место пожара приняли в 06:15. Загорелись вещи в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома по улице Садовой, 22. На момент приезда первого экипажа спасателей огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

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В 06:45 его локализовали, спустя минуту ликвидировали открытое горение, а в 06:55 — последствия возгорания. Погибли двое, их личности уточняют. Эвакуацию жильцов дома не объявляли.

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К тушению пожара привлекалось 25 человек и девять единиц техники, уточнили в МЧС.

Пожары

МЧС РФ

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