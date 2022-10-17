МЧС сообщило о двух погибших после падения самолета в Ейске | 360°

Важное 17 октября 2022, 20:15 МЧС сообщило о двух погибших после падения самолета в Ейске

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В результате падения военного самолета в Ейске погибли два человека, еще 15 человек госпитализированы, сообщили в МЧС.

Военный самолет Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске, огонь охватил всю высоту девятиэтажки, пострадало 17 квартир. ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг.

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По сообщению Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей самолета. Воздушное судно вылетело с военного аэродрома Южного военного округа и должно было выполнить учебно-тренировочный полет. Членам экипажа удалось катапультироваться.

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Президент России Владимир Путин уже ознакомился с обстоятельствами происшествия и поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.