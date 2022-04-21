МЧС сообщило о 16 пострадавших при пожаре в здании военного НИИ в Твери

При пожаре в оборонном здании НИИ в Твери погиб один человек и пострадали еще 16. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону.

Представители экстренных служб также рассказали о частичном обрушении крыши четырехэтажного здания при пожаре.

Здание Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны на набережной Афанасия Никитина загорелось днем 21 апреля. Сообщение поступило дежурным МЧС Тверской области в 11:08. Очевидцы рассказали о едком запахе, который распространился в окрестностях здания.

Людей эвакуировали. Вскоре стало известно, что есть пострадавшие.

На место прибыли 14 машин скорой помощи. Спасатели снимали людей со второго этажа здания. Однако в соцсетях распространились видео, на которых люди сами, не дожидаясь пожарных, выбираются из горящего здания на карнизы окон. Ролик опубликовал «Твериград».

Из-за пожара в Твери полностью перекрыли проезд по набережной Афанасия Никитина от Речного вокзала до площади Мира.