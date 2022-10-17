Происшествия 17 октября 2022, 22:42 Ближайшим к месту падения самолета в Ейске домам ничего не угрожает — МЧС МЧС России: угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуацию жителей отменили

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Близлежащим к месту падения самолета в Ейске домам и строениям угрозы нет, сообщили РИА «Новости» в МЧС России. На место происшествия вылетел глава ведомства Александр Куренков.

«Глава МЧС России Александр Куренков вылетел на место ЧС в Ейске. В настоящий момент на месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, а также другие экстренные службы. В настоящее время пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Угрозы близлежащим домам и строениям нет, эвакуация из них отменена», — говорится в сообщении МЧС.

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Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в жилом квартале Ейска. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при наборе высоты. Самолет вылетел с аэродрома ЮВО и направлялся на учебно-тренировочный полет.

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Пилотам удалось катапультироваться. В результате падения истребителя загорелся жилой многоэтажный дом, огнем охватило 17 квартир. По данным краснодарского оперштаба, пострадали 25 человек, погибли четыре человека.