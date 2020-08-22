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    22 августа 2020, 01:56

    МЧС: разбор завалов в Ярославле осложняет угроза обрушения

    Кирилл Фролов

    Работу спасателей в Ярославле осложняет угроза обрушения плит шестого этажа. Об этом рассказал глава регионального главка МЧС Олег Бочаров, сообщил ТАСС.
    МЧС: разбор завалов в Ярославле осложняет угроза обрушения

    По словам Бочарова, обрушились перекрытия с шестого по первый этажи, «получился такой спрессованный завал». На шестом этаже рухнули плиты пола, но остался висеть потолок.

    «Есть опасность обрушения висящих плит с шестого этажа. Поэтому разбор осложняется этой угрозой», — пояснил глава ведомства.

    На месте, по данным региональных властей, работают 193 человека.

    Разбор завалов, уточнил Бочаров, производится вручную. Работают кинологи с собаками. Время от времени объявляются минуты тишины.

    Ожидается, что в субботу, 22 августа, жители смогут забрать из квартир личные вещи и документы.

    После проверки дома комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о его восстановлении или сносе, добавил руководитель главка МЧС.

    Взрыв в десятиэтажном доме по улице Батова произошел около 19:15 мск 21 августа. Обрушились перекрытия второго подъезда. Погибла женщина, еще четыре жителя пострадали.

    Новости SMI.FM