МЧС: разбор завалов в Ярославле осложняет угроза обрушения

По словам Бочарова, обрушились перекрытия с шестого по первый этажи, «получился такой спрессованный завал». На шестом этаже рухнули плиты пола, но остался висеть потолок.

«Есть опасность обрушения висящих плит с шестого этажа. Поэтому разбор осложняется этой угрозой», — пояснил глава ведомства.

На месте, по данным региональных властей, работают 193 человека.

Разбор завалов, уточнил Бочаров, производится вручную. Работают кинологи с собаками. Время от времени объявляются минуты тишины.

Ожидается, что в субботу, 22 августа, жители смогут забрать из квартир личные вещи и документы.

После проверки дома комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о его восстановлении или сносе, добавил руководитель главка МЧС.

Взрыв в десятиэтажном доме по улице Батова произошел около 19:15 мск 21 августа. Обрушились перекрытия второго подъезда. Погибла женщина, еще четыре жителя пострадали.