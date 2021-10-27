МЧС рассказало подробности о взрыве в Улан-Удэ

После взрыва в доме в Улан-Удэ повреждены стены между комнатами, но капитальные постройки не затронуты, никто не пострадал. Подробности о случившемся рассказали «Интерфаксу» в Агентстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия.

«Работают взрывотехники МВД. Повреждены межкомнатные перегородки. Капитальные постройки не повреждены, погибших и пострадавших нет. Выясняются причины происшествия», — передал собеседник агентства.

Взрыв произошел 27 октября в одной из квартир в жилом пятиэтажном доме в Улан-Удэ, на Московской улице, 4. Из-за происшествия обвалилась стена, выбило окна в детской и замкнуло работающую на тот момент стиральную машину. Во второй комнате тоже сильно повредило стену. Видео с место происшествия опубликовал Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».

Сейчас специалисты работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства инцидента.

Взрывы газа произошли 26 октября сразу в двух жилых домах в городах Видный и Балтийск. 25 октября газ взорвался в Набережных Челнах, один человек погиб, еще двое серьезно пострадали.