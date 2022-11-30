Происшествия 30 ноября 2022, 13:52 МЧС рассказало о причинах пожара на ТЭЦ в Перми МЧС Пермской области: причиной пожара на ТЭЦ-9 в Перми стали ремонтные работы на кровле Телеканал "360"

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Пожар на ТЭЦ № 9 в Перми случился после проведения ремонтных работ на крыше одного из цехов станции, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального МЧС. Там добавили, что взрывов на объекте не было.

В министерстве уточнили, что угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительной информации, пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров. Несмотря на пожар, ТЭЦ работает в штатном режиме и поставляет тепло в городские дома.

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Пожар в Перми на улице Промышленная, 3 случился днем 30 ноября. На место происшествия отправили79 сотрудников МЧС и 23 единицы техники.

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В ночь на 30 ноября в Волгограде загорелось двухэтажное кирпичное здание производственного цеха, где изготавливали пластиковую тару. Дым от пожара был виден во всех частях города. Пламя охватил около 1500 квадратных метров, к тушению привлекли более 100 человек и 33 единицы техники. Позже в МЧС по Волгоградской области сообщили о локализации возгорания. На месте организовали штаб по ликвидации ЧП.