Происшествия 22 июля 2023, 18:22 МЧС рассказало о подробностях ЧП с кипятком в ТЦ «Времена года» МЧС: ЧП в ТЦ «Времена года» произошло из-за прорыва внутреннего теплопровода Телеканал «360»

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Сотрудников МЧС направили на ликвидацию последствий аварии в московском ТЦ «Времена года», где из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава МЧС Александр Куренков взял ход аварийно-спасательных работ под собственный контроль.

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«В торговом центре „Времена года“ произошел прорыв внутреннего теплопровода. На месте работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве вместе со столичным комплексом городского хозяйства», — пояснили в министерстве.

Съезд к торговому центру с Кутузовского проспекта временно перекрыли.

Днем в ТЦ прорвало трубу, кипяток залил пол торгового центра. Известно о четырех погибших. Количество пострадавших не уточняется, однако городские службы подчеркивают, что им оказывают медицинскую помощь. Следственный комитет столицы возбудил уголовное дело из-за гибели людей.