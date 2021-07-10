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    10 июля 2021, 03:41

    МЧС проведут водолазные работы в поисках фрагментов Ан-26 на Камчатке

    Валерия Шафирко

    Отрядами МЧС продолжены поисковые работы обломков разбившегося на Камчатке Ан-26 силами наземных групп, отметили в спасательном ведомстве.

    На сегодняшний день запланированы водолазные работы, уточнили в МЧС.

    Самолет Ан-26 во вторник, 6 июля, вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Незадолго до посадки он перестал выходить на связь. Через некоторое время обломки лайнера нашли на скале в четырех километрах от Паланы. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибли. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передал, что найдены останки всех 28 погибших. Все тела направят на ДНК-экспертизу.

    Следствие рассматривает три причины крушения: плохие погодные условия, проблемы с техникой, ошибка в пилотировании.

    В пятницу, 9 июля, стало известно о том, что найден первый черный ящик. Через некоторое время, в этот же день, спасатели нашли второй черный ящик Ан-26. Бортовые самописцы помогут специалистам точно установить причину авиакатастрофы.