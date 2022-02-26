МЧС продолжило работы по спасению горняков в шахте «Обуховская»

В Ростовской области в субботу продолжается спасательная операция по вызволению горняков из шахты «Обуховская», которые оказались под завалами в результате обрушения горной породы. Об этом со ссылкой на региональное МЧС написала газета «Известия».

Рабочие живы, с ними поддерживают связь по проводному телефону. С горняками связываются дважды в час. Температура в шахте составляет +26 градусов. В МЧС отметили, что угрозы жизни шахтерам нет.

Обрушение горной породы в шахте «Обуховская» в городе Зверево произошло утром 25 февраля. На место тут же выдвинулись сотрудники экстренных служб. Сообщалось, что под завалами оказались трое горняков. Они выжили, с ними вышли на связь. Отмечалось, что рабочие могут находиться под завалами на глубине около 550 метров. СМИ писали, что горняки находятся в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Ранее, 25 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей с шахты «Листвяжная» в Кемеровская области, где в результате аварии 25 ноября 2021 года погиб 51 человек.