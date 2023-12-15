Происшествия 15 декабря 2023, 23:20 МЧС призвало жителей Донецка спустится в укрытия из-за обстрела Буденновского района ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские боевики продолжили атаки на Донецк. МЧС ДНР в своем Telegram-канале сообщил в 23:01, что ВСУ ведут обстрел Буденовского района. Жителей призвали перейти в укрытия.

«Внимание! Ведется обстрел Буденновского района Донецка. Спуститесь в укрытие (подвал). Телефон экстренной службы „101“», — оповестили в ведомстве.

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Аналогичное сообщение министерство публиковало около 20:40. Позднее стало известно о пожаре на нефтебазе на заправке в этом районе города.

По данным представительства ДНР в СЦКК, в настоящий момент украинские военные выпустили из РСЗО четыре ракеты.

В результате обстрела пострадали два мирных жителя: мужчины 1991-го и 1961 годов рождения.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили за вечер 26 украинских БПЛА в небе над Крымом. ВСУ атаковали полуостров с 20:30 до 22:30.