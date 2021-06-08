МЧС приступило к устранению последствий дождевого паводка в Крыму

В результате выпадения обильных осадков накануне произошло подтопление участка автодороги «Таврида» в районе села Приозерное Ленинского района Республики Крым. Сотрудники МЧС устраняют последствия дождевого паводка.

С целью предотвращения возможной чрезвычайной ситуации на место была направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сообщили в МЧС. По прибытии специалистов было установлено, что в результате сильного дождя произошло подтопление 30 метров участка автодороги «Таврида».

Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

К 18:30 вода с участка автомобильной трассы ушла естественным путем. Также было установлено, что в связи с переливом воды через дамбу, в село Приозерное произошло подтопление 18 придомовых территорий и домовладений. В них в общей сложности проживает 35 человек, в том числе 10 детей.

Пункт временного размещения был развернут на базе гостиницы в поселке Багерово. В настоящий момент там разместились четыре человека, трое из которых — дети.

Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым организована работа оперативного штаба. На месте подтопленных участков работает аэромобильная группировка. При помощи мотопомп проводится откачка воды.

Ситуация, связанная с комплексом опасных метеоявлений, находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Бесперебойно функционируют социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ. Постоянный мониторинг ситуации осуществляют силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Республики Крым.

В общей сложности к ликвидации последствий происшествия привлечено 135 человек, 27 единиц техники, 18 мотопомп и две единицы беспилотных авиационных систем.