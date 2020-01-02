    02 января 2020, 03:49

    МЧС предложило ввести обязательную эвакуацию из зон ЧС

    Кирилл Фролов

    МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций. Также ведомство предлагает штрафовать за несвоевременное оповещение о ЧС. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
    МЧС предложило ввести обязательную эвакуацию из зон ЧС

    Люди, попавшие в зону ЧС, должны будут покинуть ее «с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий» или по требованию должностного лица, ответственного за эвакуацию.

    Предлагаемые изменения необходимы для «обеспечения защиты и сохранения жизни и здоровья» населения, отмечает министерство.

    Сейчас принудительная эвакуация возможна лишь при введении на территории режима контртеррористической операции или режима ЧП.

    Кроме этого законопроект вводит административную ответственность за несвоевременное информирование о чрезвычайных ситуациях. Штрафовать предлагается организации и должностных лиц.

    Ранее глава МЧС Евгений Зиничев говорил о том, что во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местные жители отказывались от эвакуации. Это, по его словам, осложняло работу спасателей.