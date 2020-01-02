МЧС предложило ввести обязательную эвакуацию из зон ЧС

Люди, попавшие в зону ЧС, должны будут покинуть ее «с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий» или по требованию должностного лица, ответственного за эвакуацию.

Предлагаемые изменения необходимы для «обеспечения защиты и сохранения жизни и здоровья» населения, отмечает министерство.

Сейчас принудительная эвакуация возможна лишь при введении на территории режима контртеррористической операции или режима ЧП.

Кроме этого законопроект вводит административную ответственность за несвоевременное информирование о чрезвычайных ситуациях. Штрафовать предлагается организации и должностных лиц.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев говорил о том, что во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местные жители отказывались от эвакуации. Это, по его словам, осложняло работу спасателей.