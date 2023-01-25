Происшествия 25 января 2023, 05:36 МЧС показало видео тушения полыхающей Феодоровской церкви в Кирове Деревянная Феодоровская церковь загорелась в Кирове

Читать 360tv в

Феодоровская церковь загорелась в Кирове, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ведомство распространило видео тушения церкви. На кадрах сооружение полыхает огнем, в небо поднимаются клубы дыма. Пожарные продвигаются к куполу церкви на телескопической лестнице. В общей сложности в тушении задействованы 35 человек, используется 12 единиц техники.

Реклама

В 03:55 было ликвидировано открытое горение, в настоящий момент идет проливка и разбор конструкций. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются, на месте работают правоохранители и дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось о гибели пожилого мужчины при пожаре в квартире в Самарской области. Тело нашли, когда пожар был потушен.