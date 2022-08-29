МЧС показало видео с места пожара в центре хирургии в Хамовниках

Пожарные ликвидировали огонь на 11-м этаже Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского на площади 60 квадратных метров и спасли 36 человек. Главное управление МЧС России по Москве показало видео с места происшествия.

Возгорание на 11-м этаже 13-этажного административного здания на Абрикосовском переулке, 2 произошло утром 29 августа. Пожарные приняли вызов в 04:00, а спустя 42 минуты уже ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Из здания спасли 36 человек, в том числе шесть маломобильных, 10 человек вышли самостоятельно.

«Информации о пострадавших не поступало», — сообщил заместитель начальника Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по Москве Сергей Брызгунов.

Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского находится в Хамовниках Центрального административного округа Москвы. Он считается крупнейшим отечественным многопрофильным хирургическим учреждением.