МЧС показало место разлива нефти в Норильске с высоты птичьего полета. Видео

МЧС показали, как разлив нефти в Норильске выглядит из вертолета. На кадрах видно, что на большой территории в нескольких десятках метров друг от друга расположили боновые ограждения.

Они защищают от дальнейшего распространения топлива по реке.

В ведомстве отметили, что работы по ликвидации ЧС не прекращаются ни на минуту, а вся процедура очистки может занять до двух недель, сообщило издание RT.

Ранее в «Норникеле» заявили, что все расходы возьмут на себя — это и ликвидация последствий, и восстановление экологии.

Авария на ТЭЦ случилась еще 29 мая. Один из резервуаров с дизельным топливом на ТЭЦ-3 получил повреждения, и нефть разлилась по реке и попала в почву — всего около 21 тысячи тонн. В Генпрокуратуре заявили, что главной причиной стала просадка грунта.

Глава государства раскритиковал ответственных и заявил, что такой ситуации можно было избежать, если бы вовремя проверяли состояние объекта, где все произошло. Начальник теплоэлектроцентрали арестован по делу о халатности, ведется следствие.