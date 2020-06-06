МЧС показало место разлива нефти в Норильске с высоты птичьего полета. Видео
Они защищают от дальнейшего распространения топлива по реке.
В ведомстве отметили, что работы по ликвидации ЧС не прекращаются ни на минуту, а вся процедура очистки может занять до двух недель, сообщило издание RT.
Ранее в «Норникеле» заявили, что все расходы возьмут на себя — это и ликвидация последствий, и восстановление экологии.
Авария на ТЭЦ случилась еще 29 мая. Один из резервуаров с дизельным топливом на ТЭЦ-3 получил повреждения, и нефть разлилась по реке и попала в почву — всего около 21 тысячи тонн. В Генпрокуратуре заявили, что главной причиной стала просадка грунта.
Глава государства раскритиковал ответственных и заявил, что такой ситуации можно было избежать, если бы вовремя проверяли состояние объекта, где все произошло. Начальник теплоэлектроцентрали арестован по делу о халатности, ведется следствие.