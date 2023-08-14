14 августа 2023, 23:19
МЧС показало кадры тушения пожара после взрыва в Махачкале
МЧС опубликовало фото работы пожарных на месте взрыва в Махачкале
Работу пожарных на месте крупного возгорания в Махачкале показали на фото. Кадры предоставили в МЧС по Дагестану.
По данным ведомства, вечером 14 августа в городе загорелся автосервис. Пламя перекинулось на находившуюся рядом заправку.
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Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров. Возникла вероятность распространения огня на расположенные рядом здания и машины.
«Проводится наращивание сил и средств. К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие», — отметили в Telegram-канале ГУ МЧС по Дагестану.
Администрация Махачкалы предупредила об угрозе повторного взрыва на месте ЧП. Туда прибыли сотрудники газовых служб.
«Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено!» — предупредили городские власти в Telegram-канале.
По официальным данным, в результате взрыва погибли пять человек, еще 10 пострадали.
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Взрыв в Махачкале 14 августа
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