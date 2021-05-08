МЧС подтвердило пропажу коммерческого Ми-8

Коммерческий вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС по региону.

Воздушное судно вылетело из города Елизово в Камчатском крае в сторону реки Островной.

«В назначенное время не вышел на связь», — отметили в ведомстве.

В путь уже отправились спасатели Регионального поисково-спасательного бюро (РПСБ). В готовности находятся спасатели МЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.

Предварительно, на борту пропавшего вертолета находятся два человека и груз.

Связь с вертолетом отсутствует приблизительно с 09:45, добавил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ми-2 совершал коммерческий полет, его маршрут проходил в районе сопок. На связь экипаж должен был выйти у озера Котельное.