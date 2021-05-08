08 мая 2021, 12:06
МЧС подтвердило пропажу коммерческого Ми-8
Коммерческий вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС по региону.
Воздушное судно вылетело из города Елизово в Камчатском крае в сторону реки Островной.
«В назначенное время не вышел на связь», — отметили в ведомстве.
В путь уже отправились спасатели Регионального поисково-спасательного бюро (РПСБ). В готовности находятся спасатели МЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.
Предварительно, на борту пропавшего вертолета находятся два человека и груз.
Связь с вертолетом отсутствует приблизительно с 09:45, добавил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ми-2 совершал коммерческий полет, его маршрут проходил в районе сопок. На связь экипаж должен был выйти у озера Котельное.