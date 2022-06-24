МЧС подтвердило падение самолета в Рязани

В пресс-службе МЧС подтвердили падения самолета в районе Михайловского шоссе в Рязани. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

«В 03:18 (по московскому времени) 24.06.2022 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется», — привел ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Источник агентства уточнил, что после его падения самолета произошел пожар. Как уточнил собеседник агентства, пострадали пять человек.

При этом Telegram-канал SHOT сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета находилось девять человек, семь из которых пострадали. Как указано в сообщении, спасатели пытаются вытащить из салона еще двух членов экипажа.

О том, что самолет совершил жесткую посадку в Рязани в районе Михайловского шоссе стало известно менее часа назад. Вокруг места происшествия можно было увидеть столб дыма. На место прибыли экстренные службы.