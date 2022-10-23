МЧС подтвердило падение самолета на двухэтажку в Иркутске | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 14:10 МЧС подтвердило падение самолета на двухэтажку в Иркутске МЧС: самолет Су-30 в Иркутске рухнул на дом во время испытательного полета

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Самолет Су-30 упал на частный двухэтажный дом в Иркутске, подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram. Уточняется, что воздушное судно выполняло испытательный полет.

Крушение случилось по адресу Второй Советский переулок, 2, в микрорайоне Ново-Ленино. В двухэтажке начался пожар, который распространился на 200 квадратных метров.

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«Падение самолета Су-30 на частный деревянный двухэтажный жилой дом с пожаром на площади 200 кв. м. <…> Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки», — информировала пресс-служба ведомства.

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На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация уточняется.

Ранее о происшествии сообщили СМИ, появились первые кадры с места ЧП.