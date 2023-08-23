23 августа 2023, 20:03
МЧС подтвердило падение частного самолета в Тверской области
МЧС России: 10 человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области
Крушение частного самолета Embraer Legacy произошло вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области. Информацию об этом подтвердили в МЧС России.
На борту самолета находились 10 человек, среди них — три члена экипажа. Воздушное судно совершало рейс Москва — Санкт-Петербург. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли, отметили в ведомстве.
Реклама
Сейчас МЧС России проводит поисковые работы на месте авиакатастрофы. Подробности случившегося уточняются.
По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
МЧС РФ
Авиакатастрофы
Самолеты
Реклама
Реклама