Происшествия 23 августа 2023, 20:03 МЧС подтвердило падение частного самолета в Тверской области МЧС России: 10 человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области Телеканал «360»

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Крушение частного самолета Embraer Legacy произошло вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области. Информацию об этом подтвердили в МЧС России.

На борту самолета находились 10 человек, среди них — три члена экипажа. Воздушное судно совершало рейс Москва — Санкт-Петербург. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли, отметили в ведомстве.

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Сейчас МЧС России проводит поисковые работы на месте авиакатастрофы. Подробности случившегося уточняются.

По данным Telegram-канала Baza, воздушное судно принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.