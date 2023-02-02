Происшествия 02 февраля 2023, 13:21 МЧС подтвердило гибель 8 человек при пожаре в Севастополе МЧС России: при пожаре в строительном модуле в Севастополе погибли 8 человек РИА «Новости»

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Во время пожара в строительном модуле на трассе «Таврида» в Севастополе погибли восемь человек и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Спасатели полностью ликвидировали пожар, завершив разбор конструкций.

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ЧП произошло ночью 2 февраля, на улице Нефтяной вспыхнули бытовки, в которых спали рабочие.

Изначально поступила информация о пяти погибших, однако затем пресс-служба МЧС сообщила об увеличении этой цифры до семи.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что рабочие прибыли на полуостров из разных частей России. От лица властей города он выразил соболезнования семьям и близким всех погибших. Развожаев уточнил, что погибшие являлись сотрудниками подрядной организации «ВАД».

Причины возгорания на данный момент пока неизвестны. Общая площадь распространения огня составила примерно 200 квадратных метров.