23 мая 2023, 16:27
МЧС подтвердило гибель спасателя на учениях в Ногинске
МЧС: спасатель отряда «Центроспас» погиб на учениях в Ногинске
Спасатель отряда «Центроспас» погиб в результате несчастного случая на учениях в Ногинске, сообщили в МЧС России. Ранее о ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах региона.
В ведомстве пояснили, что спасатель упал с крыши учебно-тренировочного здания. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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Погибшего звали Дмитрий Лысенко. Ему было 34 года. Он неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС, был награжден ведомственными наградами, подчеркнули в пресс-службе.
В МЧС выразили соболезнования родным и близким Лысенко.
По информации источника «360», спасатель упал с крыши под воздействием сильного потока воздуха от лопастей вертолета. Эти подробности пока не подтверждены.
МЧС РФ
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