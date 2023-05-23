Происшествия 23 мая 2023, 16:27 МЧС подтвердило гибель спасателя на учениях в Ногинске МЧС: спасатель отряда «Центроспас» погиб на учениях в Ногинске РИА «Новости»

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Спасатель отряда «Центроспас» погиб в результате несчастного случая на учениях в Ногинске, сообщили в МЧС России. Ранее о ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах региона.

В ведомстве пояснили, что спасатель упал с крыши учебно-тренировочного здания. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Погибшего звали Дмитрий Лысенко. Ему было 34 года. Он неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС, был награжден ведомственными наградами, подчеркнули в пресс-службе.

В МЧС выразили соболезнования родным и близким Лысенко.

По информации источника «360», спасатель упал с крыши под воздействием сильного потока воздуха от лопастей вертолета. Эти подробности пока не подтверждены.