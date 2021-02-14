МЧС подтвердило гибель одного человека при обрушении кровли в Москве

В столичном главке МЧС подтвердили гибель одного человека в результате обрушения кровли склада на юге Москвы. Происшествие произошло в районе Царицыно. Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов.

В одноэтажном здании ангара, которое использовалось под склад, произошло обрушение крови на площади 1000 квадратных метров. В здании находился один человек. Спасатели извлекли его тело из-под завалов. От полученных травм он скончался.

Обрушение кровли здания произошло по адресу улица Промышленная, дом 11А, строение 45. Сообщение об этом поступило экстренным службам в 11:22.

По предварительным данным, кровля обрушилась под тяжестью выпавшего снега.

В Кемеровской области ранее произошло обрушение в шахте, в которой находилось 98 горняков. Один человек погиб, остальным удалось выйти на поверхность. Работа шахты «Юбилейная» в Новокузнецке, где произошло обрушение горной породы, временно приостановлена. Следственный комитет начал проверку по факту гибели шахтера при обрушении.