Происшествия 27 ноября 2023, 12:53 МЧС подтвердило гибель одного человека от шторма на юге России МЧС России: один человек погиб и девять пострадали при шторме в ЮФО РИА «Новости»

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В Южном федеральном округе из-за шторма при прохождении средиземноморского циклона один человек погиб, девять получили травмы. Эвакуировали 350 жителей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 10 человек. К сожалению, [из них] один человек погиб», — сказал представитель министерства.

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Эвакуировали, по его данным, 350 человек. Из них 117 остались в пунктах временного размещения. Обстановку в ЮФО осложнили снег с дождем и порывы ветра до 40 метров в секунду. Из-за непогоды упали деревья, крыши домов и автомобили получили повреждения.

Погиб житель села Морское под Судаком, сообщили в Крыму. Мужчина пошел посмотреть на шторм, волна подхватила и унесла его. Сестра погибшего сообщила «360», что тело нашли возле местного пансионата.

В Сочи вода подмыла грунт под трехэтажным домом, и он рухнул. Жители успели выйти. «Известия» показали момент обрушения. Волна пробила крышу Севастопольского аквариума. Из-за холодной воды погибли более 500 обитателей.