Происшествия 29 марта 2024, 15:12 МЧС: пепловый выброс на 2,5 километра зафиксировали на курильском вулкане Эбеко

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Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Шлейф распространился в южном направлении на расстояние свыше пяти километров. Однако угрозы для населения нет. Превышение предельно допустимой концентрации по вулканическим газам не зафиксировали.