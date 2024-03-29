29 марта 2024, 15:12
МЧС: пепловый выброс на 2,5 километра зафиксировали на курильском вулкане Эбеко
Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.
Шлейф распространился в южном направлении на расстояние свыше пяти километров. Однако угрозы для населения нет. Превышение предельно допустимой концентрации по вулканическим газам не зафиксировали.
МЧС РФ
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