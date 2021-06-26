МЧС оценило последствия ливня в Ялте

После сильного дождя, который обрушился на Ялту, спасатели получили сообщения о частичных подтоплениях в городе. Сейчас эта информация проверяется, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что продолжают предпринимать превентивные меры по минимизации последствий разгула стихии. За обстановкой следят оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

На все сообщения о происшествиях экстренно реагируют оперативные службы.

Продолжаются работы по ликвидации подтоплений. Очевидцев происшествий и жителей, которым нужна помощь, попросили звонить по номерам 101, 112 или по телефону доверия крымского МЧС 8 (3652) 55-09-04.

Как сообщала ранее НСН, на минувшей неделе в Крыму из-за ливней был введен режим ЧС регионального масштаба. Больше остальных городов пострадала Ялта. Здесь один человек погиб, 55 пострадали.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, наводнение нанесло катастрофический ущерб региону. Некоторые жители города полностью лишились своего имущества, Обстановка в Ялте была наиболее сложной из-за географических особенностей местности, уточняет «Политика сегодня».