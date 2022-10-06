Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке | 360°

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Спецоперация
06 октября 2022, 07:51
Мобилизованных на полигоне Сертолово научили управлять танками
Мир
06 октября 2022, 07:37
Греция поддержала требование Польши к Германии выплатить военные репарации
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Мир
06 октября 2022, 07:20
Илон Маск заявил американскому сенатору, что на востоке Украины предпочитают Россию
Технологии
06 октября 2022, 07:20
Компания из Москвы разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб
Спецоперация
06 октября 2022, 07:19
Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
Общество
06 октября 2022, 07:12
Алексей Учитель покинул оскаровский комитет России
Происшествия
06 октября 2022, 06:58
Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке
Армия
06 октября 2022, 06:21
Военную экипировку «Легионер» разработают к концу 2023 года
Мир
06 октября 2022, 06:06
Южная Корея пригрозила КНДР «превосходящим по силе ответом» после пусков ракет