Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке | 360°

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Мост разрушен, связи нет. МЧС отправило вертолет Ми-8 на помощь пострадавшим от паводка на Камчатке

МЧС отправило в село Соболево Камчатки вертолет Ми-8 после обрушения моста через Пымту

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Уровень воды в реке Пымта на Камчатке резко поднялся, и два мостовых пролета из пяти в районе села Соболево разрушились. В зоне подтопления оказались почти все дома, жители временно остались без связи. На помощь им вылетел вертолет Ми-8 с 10 спасателями на борту, сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Прошли сильные дожди. Уровень воды в реке Большая Воровская превысил 3,5 метра. По данным правительства Камчатского края, подтоплены почти 90% домов села Соболево, дороги к нему размыты.

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Мост через реку Пымта получил повреждения. Два пролета из пяти рухнули на 140-м километре реки именно в том месте, где проходит кабель ВОЛС. Еще один обрыв обнаружили на 166-м километре.

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Местные жители временно остались без связи, так как по техническим причинам сразу устранить аварию не удалось. Компании «Ростелеком» и «Мегафон» перевели свои каналы на резервные спутниковые.

В селе открыли два пункта временного размещения. Жители подтопленных домов перебираются в Соболевскую среднюю школу и районную гостиницу.

Спасатели работают в режиме чрезвычайной ситуации. В район вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с 10 спасателями Камчатского спасательного центра МЧС России, оперативной группой Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, гидрологом и оборудованием.

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