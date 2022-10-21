МЧС отправило опергруппу на место пожара склада в Ногинске | 360°

Важное 21 октября 2022, 10:24 МЧС отправило опергруппу на место пожара склада в Ногинске МЧС сообщило об отправке опергруппы на место пожара в Ногинск "ВКонтакте"

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Специальная оперативная группа от МЧС России отправилась на место сильного пожара на складе в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 08:29. Все произошло в Богородском городском округе, на 58-м километре Горьковского шоссе.

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Известно, что горит объект на территории склада «Ногинск-Технопарк», огонь охватил 4800 квадратных метров.

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«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры по дальнейшему недопущению распространения огня на соседние здания», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что пожар уже тушат более 80 человек и 27 единиц техники. Кроме оперативной группы МЧС на место направили мобильную лабораторию, она замерит предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. По предварительной информации, никто не пострадал.