МЧС опубликовало видео с порохового завода под Рязанью

МЧС показало кадры с места работ на заводе в Рязанской области, где утром произошел взрыв. На них видно, как в небо поднимается белый столб дыма, вокруг все черное, на территории разбросаны куски строительных материалов.

Взрыв произошел на пороховом производстве в поселке Лесное под Рязанью. После разгорелся пожар, спасатели установили, что возгорание возникло в одном из цехов ПГУП «Эластик».

Причиной пожара считается нарушение технологического процесса. Пожар в цеху уже потушили. По предварительным данным, пострадали 17 человек, семеро из которых погибли, одного госпитализировали. Состояние девяти других на данный момент неизвестно. На месте происшествия работают больше 170 человек, задействовали около 50 единиц техники.

Кроме того, к месту выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» в составе около 45 человек и восьми единиц техники. С последствием пожара борются две тяжелые аварийно-спасательные машины на базе КамАЗ, экскаватор и автокран. При необходимости будет задействована санавиация.