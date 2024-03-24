Важное 24 марта 2024, 22:33 МЧС опубликовало официальный список погибших в теракте в Crocus City Hall

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Список погибших в теракте опубликовали на сайте МЧС России. В него вошли 68 фамилий, верифицированных судебно-медицинской экспертизой.

Списки опубликованы по данным Минздрава России по состоянию на 22:00. Они будут пополняться по мере проведения судебно-медициснких исследований и верификации личностей погибших.

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Ранее Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших, в нем 182 человека. По данным ведомства, 101 человек находится в медучреждениях региона.

У мемориала около Crocus City Hall прошла панихида по жертвам теракта. Сотни людей пришли на траурное мероприятие.