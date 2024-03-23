23 марта 2024, 17:37
МЧС опубликовало список погибших при теракте в Crocus City Hall
МЧС опубликовало список погибших в теракте с 13 фамилиями
На официальном сайте МЧС России появился предварительный список погибших в концертном зале Crocus City Hall. В нем указаны еще 13 фамилий жертв.
«Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00», — указали в министерстве.
Реклама
Перечень составили по данным Минздрава России. Как уточнили в МЧС, он будет дополняться.
По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова навестили пациентов.
Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, расстреляли невинных людей и устроили пожар. После теракта к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.
МЧС РФ
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама