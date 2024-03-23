Важное 23 марта 2024, 17:37 МЧС опубликовало список погибших при теракте в Crocus City Hall МЧС опубликовало список погибших в теракте с 13 фамилиями

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На официальном сайте МЧС России появился предварительный список погибших в концертном зале Crocus City Hall. В нем указаны еще 13 фамилий жертв.

«Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00», — указали в министерстве.

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Перечень составили по данным Минздрава России. Как уточнили в МЧС, он будет дополняться.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова навестили пациентов.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, расстреляли невинных людей и устроили пожар. После теракта к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.