Происшествия 25 декабря 2023, 11:46 МЧС опубликовало кадры с загоревшимся магазином «Леруа Мерлен» в Петербурге МЧС обнародовало видеозапись с тушением пожара в «Леруа Мерлен» в Петербурге

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Спасатели показали тушение пожара в строительном магазине «Леруа Мерлен» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кадры работы пожарных показала пресс-служба МЧС России.

На кадрах видно, как пожарные разбирают конструкции в пострадавшем отделе с новогодней продукцией. Помещения магазина заволокло дымом, спасателям приходится тушить стеллажи, а также праздничные украшения и елки.

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Возгорание произошло на юго-западе Петербурга утром 25 декабря. Персонал магазина эвакуировали еще до приезда огнеборцев, которые присвоили пожару первый ранг сложности. Для ликвидации огня МЧС задействовало 28 человек и шесть единиц техники.

Ранее мощный пожар вспыхнул в ангаре со стройматериалами в Невском районе города. Огонь распространился на территории в 450 квадратных метров, возгорание потушили 27 огнеборцев и шесть единиц техники. Из-за пожара всю улицу заволокло густым дымом. Сообщений о пострадавших не поступало.