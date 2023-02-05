Происшествия 05 февраля 2023, 22:46 МЧС опровергло сообщения о взрыве газа в инфекционной больнице Казани МЧС: в инфекционной больнице Казани произошла разгерметизация запорного шланга, взрыва нет РИА «Новости»

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В МЧС Татарстана, опровергли информацию СМИ о взрыве в клинической инфекционной больнице в Казани. В ведомстве уточнили, что там произошла разгерметизация запорного крана.

«В 21:45 5 февраля поступило сообщение о запахе газа в приемном отделении Республиканской клинической инфекционной больницы. На место выехали экстренные службы», — говорится в сообщении ведомства.

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Выяснилось, что при опрессовке кислородных труб произошла разгерметизация запорного крана. Уточняется, что взрыва и возгорания не было, никто не пострадал.

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Ранее взрыв бытового газа произошел в селе Непецино городского округа Коломна. Газ взорвался в квартире дома №3 на улице Тимохина. В результате травмы получил один человек, его госпитализировали.