МЧС опровергло сообщения о гибели работника при пожарах под Рязанью

МЧС России не подтвердило информацию о гибели своего сотрудника при тушении пожаров в Рязанской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, ни пострадавших, ни погибших среди сотрудников МЧС нет.

При этом агентству сообщили в экстренных службах, что при тушении огня в Рязанской области погиб один человек и еще один пострадал.

«Устанавливается, к какой организации они относятся», — уточнил собеседник агентства.

По предварительным сведениям, погибшим является водитель поливомоечной машины. Также сгорели пять КамАЗов, которые участвовали в тушении.

Спасатели уже продолжительное время борются с лесными пожарами в Рязанской области. Дымка и запах гари ветром принесло в московский регион еще на прошлой неделе. Власти Владимирской области предупредили, что огонь идет в сторону Шатурского округа Московской области.