МЧС опровергло информацию об обнаружении места падения Ан-26

МЧС России не подтвердило информацию об обнаружении спасателями места падения самолета АН-26. Экипаж лайнера перестал выходить на связь перед посадкой в поселке Палана на Камчатке.

«В ряде СМИ проходит информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолета АН-26. Сообщаем, что на данный момент МЧС России данную информацию не подтверждает», — заявили в ведомстве, добавив, что поиски продолжаются.

Начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно сообщил, что в Палану вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту спасатели, медики территориального центра медицины катастроф, а также оперативная группа главного управление МЧС России по Камчатскому краю.

«Ранее из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора на место вылетели спасатели регионально-спасательной базы», — отметил Михно.

Он добавил, что наземная группировка спасателей местного филиала поисково-спасательного отряда из числа сотрудников пожарно-спасательной части также мобилизованы.

На базе центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт номер горячей линии для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки.

Ан-26 во вторник совершал пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Незадолго до посадки экипаж перестал выходить на связь. На борту находится более 20 человек. Большинство из них — жители Паланы.

В СМИ появлялась информация, что лайнер упал в Охотское море. Также по неподтвержденной информации, спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки в районе поисков самолета.