МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 10:37 МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС МЧС региона: данные об аварии на Белоярской АЭС не соответствуют действительности РИА "Новости"

Читать 360tv в

Информация об аварии, которая якобы произошла на Белоярской АЭС в Свердловской области, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

В воскресенье, 6 ноября, СМИ распространили фейковую новость, что вечером в воскресенье на электростанции якобы произошел пожар, в машинном зале одного из реакторов.

Реклама

«Главное управление МЧС России по Свердловской области официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Реклама

По данным ведомства, все пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации, информация о каких-либо ЧП на Белоярской АЭС не поступала.

Ранее в Сети появились недостоверные сообщения, что в Волгограде лопнула новая труба коллектора. Власти Волгограда опровергли эти слухи о том, отметив, что даже следов неисправности нет.