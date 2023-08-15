Эксклюзив 15 августа 2023, 11:45 МЧС опровергло информацию о взрыве газовой колонки на юго-востоке Москвы МЧС опровергло информацию о взрыве газовой колонки в квартире в районе Люблино в Москве ТАСС

Читать 360tv в

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на улицу Судакова в московском районе Люблино, не обнаружили признаков взрыва газовой колонки. Об этом «360» сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о происшествии поступило 15 августа в 10:18. Специалисты выехали на место и установили, что в одной из квартир на первом этаже произошло нештатное отключение газовых счетчиков.

Признаков пожара, разрушений не обнаружено. Информация о взрыве не соответствует действительности. Пресс-служба ГУ МЧС по Москве

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве мастер, ремонтировавший холодильник, пострадал при взрыве в квартире жилого комплекса «Лайнер» у торгового центра «Авиапарк».