15 августа 2023, 11:45
МЧС опровергло информацию о взрыве газовой колонки на юго-востоке Москвы
МЧС опровергло информацию о взрыве газовой колонки в квартире в районе Люблино в Москве
Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на улицу Судакова в московском районе Люблино, не обнаружили признаков взрыва газовой колонки. Об этом «360» сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщение о происшествии поступило 15 августа в 10:18. Специалисты выехали на место и установили, что в одной из квартир на первом этаже произошло нештатное отключение газовых счетчиков.
Признаков пожара, разрушений не обнаружено. Информация о взрыве не соответствует действительности.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Москве мастер, ремонтировавший холодильник, пострадал при взрыве в квартире жилого комплекса «Лайнер» у торгового центра «Авиапарк».
МЧС РФ
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