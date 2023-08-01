Происшествия 01 августа 2023, 11:21 МЧС опровергло информацию о попадании беспилотника в квартиру в Москве МЧС опровергло сообщения о попадании беспилотника в квартиру в районе Строгино в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Сотрудники МЧС опровергли информацию о попадании беспилотника в жилой дом в Строгине. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по столице.

По данным журналистов, в квартире взорвался духовой шкаф.

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«Причиной звука хлопка в одной из квартир по адресу: ул. Твардовского, д. 9, корп. 1 стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора (духового шкафа). Пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.

Ранее источник заявил о попадании дрона в окно квартиры, однако при осмотре места происшествия данные о беспилотнике не подтвердились.

Ночью 1 августа Минобороны России сообщило об атаке столицы тремя дронами. Два из них сбили над Наро-Фоминским и Одинцовским округами, еще один отклонили от курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы, беспилотник врезался в башню «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити».