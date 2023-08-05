Происшествия 05 августа 2023, 17:19 МЧС опровергло факт возгорания торгового центра в Химках МЧС: вызов на пожар торгового центра «Лига» на Ленинградском шоссе оказался ложным Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня днем поступило сообщение о возгорании торгового центра «Лига» на Ленинградском шоссе. Вызов оказался ложным, сообщили в МЧС телеканалу «360».

По информации ведомства, пожарные приехали на вызов о возгорании в торговом центре. Однако предварительных данных об очаге происшествия и других подробностей не было. Тушить пожар отправили и оперативные службы Москвы.

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Когда спасатели прибыли на место происшествия, то оказалось, что никакого возгорания не было. На месте ведут кровельные работы, в связи с чем образовалась дымовая завеса.

Ранее сообщили, что пожар на складе с пластиком и резиной в Яхроме полностью потушили. Сначала появилась информация о том, что возгорание распространилось на площади в 2,5 тысячи «квадратов».

Пожар удалось локализовать. В тушении задействовали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.