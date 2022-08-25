facebook_pixel
    25 августа 2022, 12:10

    МЧС обнаружило в рязанских пожарах следы диверсии

    Глава МЧС РФ Куренков: ситуация с лесными пожарами в Рязанской области тяжелая, но контролируемая

    Глеб Гладков

    МЧС России сообщило, что располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Куренков.

    МЧС обнаружило в рязанских пожарах следы диверсии

    «Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — сказал он.

    Сейчас эта информация проверяется, со всеми собранными данными будут разбираться следственные органы. Министерство также надеется, что население поделится информацией, кто мог этим заниматься.

    По словам Куренкова, ситуация с пожарами в Рязанской области тяжелая, но она полностью контролируется, группировка сил и средств работает слаженно. Сейчас в области действуют семь очагов пожаров, два из них локализованы. Силы МЧС также сосредоточены на защите населенных пунктов Ольгино, Голованово и Деулино.

    Ранее депутат Государственной думы России из партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская заявила, что необходимо ввести уголовную ответственность за поджог леса. По ее мнению, стоит сохранить и штрафы.