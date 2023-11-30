Происшествия 30 ноября 2023, 17:27 МЧС обнародовало предварительную сумму ущерба от «шторма века» в Крыму МЧС: сумма ущерба Крыму из-за урагана составила примерно 39,7 млрд рублей РИА «Новости»

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Ураган, который обрушился в ноябре на территорию Крыма, нанес региону ущерб примерно на 39,7 миллиарда рублей. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.

«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», — указал он.

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Садаклиев отметил, что ураган повредил 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанций. По его словам, без света из-за «шторма века» сейчас остаются более 10 тысяч крымчан.

После непогоды в пунктах временного размещения остались более 50 человек, добавил Садаклиев. Ураган вызвал проблемы с водоснабжением: жителям 42 населенных пунктов питьевую воду доставляют водовозками.

«Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются», — подчеркнул министр.

«Шторм века» обрушился на Крым, Краснодарский край, новые регионы России и территории соседних государств. Волны на Черном море достигали восьми метров, а штормовой ветер сносил крыши зданий.