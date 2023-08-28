Происшествия 28 августа 2023, 13:45 МЧС объявило о ликвидации открытого горения в доме в Красногорске Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в жилом доме в Красногорске

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Сотрудники МЧС в 13:33 ликвидировали открытое горение в четырехэтажном доме в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Четырехэтажный жилой дом загорелся утром в понедельник, 28 августа. Ведомство показало на видео работу пожарных по ликвидации последствий ЧП. На опубликованных кадрах видно, что огонь сильно повредил кровлю здания.

Возгорание в доме на Пионерской улице началось около 10:30. Изначально огонь распространился с квартиры на последнем этаже, после чего пламя через балкон поднялось на крышу.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 30 человек, среди них — пятеро детей. В 11:46 МЧС объявило о локализации пожара на площади 900 квадратных метров.

О пострадавших информация пока не поступала. Сколько квартир получили повреждения из-за пожара, также неизвестно.

Прокуратура по Московской области начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства по части соблюдения противопожарной безопасности.