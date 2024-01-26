Важное 26 января 2024, 16:01 МЧС объяснило взрыв под Выборгом плановыми работами по добыче гранитной крошки

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Взрыв в Выборге произошел в рамках плановых работ по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом RT сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что спасатели и пожарные не привлекались.

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«По уточненной информации, происходит выработка в одном из карьеров в Ленинградской области», — указали в пресс-службе.

В Сети стали распространяться сообщения и видеозапись, на которой мужчина комментирует столб дыма в лесу неподалеку от Выборга. По словам очевидцев, прозвучал сильный грохот.

«Прямо жестко, земля задрожала», — прокомментировал кадры мужчина, заснявший столб дыма с моста, проинформировал RT.

Ранее взрыв произошел в Новотроицке, обрушилось здание городской насосной станции. Из-за ЧП рухнули две стены и кровля, под завалами погибли два человека. Причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона, указали в правительстве Оренбургской области. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.